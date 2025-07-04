Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmini yukarı taşımalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Toplantımızın Hankendi şehrinde düzenlenmesi zirveye ayrı bir anlam kazandırıyor. Kafkasya barış merkezi olacak. Ticaretten ulaştırmaya geniş bir yelpazade potansiyele sahip zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli buluyorum.

"6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik"

Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan vizyonuna katkı sağlaması önem arz ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

"100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmimizi yukarı taşımalıyız"

Azerbaycanda teşkil edilecek temiz enerji merkezleri kurucu belgelerinin ülkemizde son aşamada olduğunu paylaşmak istiyorum. 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmimizi daha yukarı taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Teşkilatımızın 10 yılını şekillendirecek Stratejik Hedefler 2035 belgesinin bizler için yol haritası sunacağını düşünüyorum.

"Beklentimiz ticari işbirliğinin ilerletilmesidir"

Sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. 2035 vizyon belgemizden beklentimiz ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşması kaçınılmaz.

"İsrail bölgemizin huzurunu tehdit ediyor"

İsrail'in hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzurunu tehdit ediyor. Mezalimin bir an önce durdurulması için çalışmalıyız. İsrail'in Lübnan Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında Filistin halkına diz çöktürme siyaseyi yatıyor. Biz ne de Netanyahu hükümetinin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Suriye'de gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Filistin davasını terk etmeyiz.

"Kıbrıs Türkleri ile ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum"

Menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistan'lı kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum. Birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri vurgulamak istiyorum. Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıbrıs Türkleri ile çeşitli alanlarla ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum."