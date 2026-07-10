Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 milyar doları aşan savunma ihracatıyla rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Subaylarımızın mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. Dereceye girenlerle birlikte 16. Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8. Dönem Kuvvet Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylarımız, kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.

"Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum"

Misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, dostluk dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Subaylarımızı eğiten hocalarımızı takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum. Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz, destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler. Milli ve mukaddes değerlerimiz için canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir.

"26 ülkeden kurmay subayları eğittik"

Değerli rektörümüzün ve yöneticililerimizin şahsında sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında oldu. Subaylarımızın daha yüksek standartlarda eğitim alması için altyapıların ihtiyaç karşılaması noktasında hassasiyet taşıdık. Bundan sonra daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Kurmay subaylarımıza yeni vazifelerinde şimdiden üstün başarılar diliyorum. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı bir dönemdeyiz. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü daha net gözlemliyoruz. 26 ülkeden kurmay subayları eğittik.

"Savaşlar artık sadece cephelerde değil siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor"

Savaşlar sadece cephede olmuyor. Savaşlar siber saldırı ve dezenformasyonla yürüyor. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü net şekilde gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısı idi. Bunlara hızlı karar ve destek mekanizmaları eklendi. Savaşlar artık sadece cephelerde değil siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. İHA ve İDA araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yeni bir denklem ile karşı karşıyayız. Keşif ve haber almanın kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam sevk ve iradesi de her zamankinden daha önemli hale getirdi.

"Savunma ve havacılık ihracatında 11 milyar doları aştık"

MSÜ'de yetişen subaylar hem planlama hem sevk ve iradede eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Komutanlarımız yeni destanlar yazmaya devam ediyor. Biz de uluslararası güvenlik paradigmasının değişime uğradığı bu dönemde emin adımlarla ilerliyoruz. Yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Yazılımcılarımız, mühendislerimiz, firmalarımız başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Ordumuzu son teknolojilere sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni rekora imza attık.