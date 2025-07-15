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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi millet olmanın şuuruna erdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi millet olmanın şuuruna erdik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'nda önemli mesajlar verdi. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

"O gece eli yüreğinde bizler için dua eden nerede olursa olsun tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki vatandaşlarımıza, Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

"Salalar Üsküp'te, Pakistan'da, Endonezya'da yankılandı"

İstanbul'da okunan salalar Üsküp'te, Pakistan'da, Endonezya'da yankılandı. Eller Türkiye'nin selameti için semaya kalktı. O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik. O gece ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlaşılmıştır.

"15 Temmuz gecesi iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır"

Bu millet tam 1000 yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren bir millettir. Bu millet 15 Temmuz gecesi kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda ne denli iri diri ve güçlü olduğumuzun en son örneğidir.

"O gece uğradığımız ihanetin eşi ve benzeri yoktur"

Milletimiz bir işgal girişimini püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi hem devlet hem de millet olarak verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece uğradığımız ihanetin tarihimizde eşi ve benzeri yoktur. O gece akı da karası da geçitte belli olmuştur.

"Kimileri bu direnişe oyun, tiyatro, senaryo diyor"

Birileri geç bile kalındı demişti. Kimileri bu kutlu direnişe oyun tiyatro senaryo diyor, ahlaksızca kontrollü darbe iftirası atıyordu. Kimileri de evlerde önünde kahve bekle gör stratejisi izliyordu.

"Destana gölge düşürmeye çalışanlar utançla anılacak"

Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbecilere direnenlerle onları alkışlayanları, pusuya yatıp kimin kazanacağını izleyenleri gördük. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır. O gece bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanların isimleri de milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. 

"TBMM'nin Terörsüz Türkiye sürecine destek vereceğine inanıyorum"

Terörsüz Türkiye, Terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hakkettiği yeri alacaktır. Biz bundan şüphe duymuyoruz, milletimize ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de destek vereceğine yürekten inanıyorum.

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