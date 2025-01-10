Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, yolculuk sürelerinin kısaltılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Açılışı yapılan otoyol sayesinde, Aydın ile Denizli arasındaki ulaşım süresinin 2 saatten 1 saatin altına indiğini belirten Erdoğan, otoyolun hem zaman hem de akaryakıt tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

163 kilometrelik dev proje tamamlandı

Toplamda 163 kilometre uzunluğa sahip olan Aydın-Denizli Otoyolu’nun 140 kilometrelik anayol ve 23 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyolun teknik detaylarını da paylaştı. Proje kapsamında 61 köprü, 19 köprülü kavşak, 18 viyadük, 30 üst geçit ve 5 otoyol hizmet tesisinin yer aldığını belirtti.

Otoyolun 93 kilometrelik bölümü 3 Kasım 2023’te, 70 kilometrelik kısmı ise 17 Ekim 2024’te hizmete açılmıştı. Erdoğan, bu projenin tüm aşamalarının tamamlanarak, sadece Aydın ve Denizli değil, tüm Ege Bölgesi’nin kullanımına sunulduğunu belirtti.

Tasarruf ve çevresel katkılar

Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla büyük ölçüde zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje sayesinde yılda 6,4 milyar lira zaman tasarrufu ve 1 milyar lira akaryakıt tasarrufu elde edileceğini açıkladı. Ayrıca, karbon emisyonunun 61 ton azaltılacağı bilgisini paylaştı.

Ekonomiye ve turizme büyük katkı sağlayacak

Erdoğan, otoyolun sanayi, üretim, turizm ve kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir’e çok kısa sürede ulaşacak” dedi. Bunun yanı sıra, turistik bölgelere erişimin hızlanmasıyla turistlerin tatil bölgelerinde daha fazla vakit geçirebileceğini ve böylece turizm gelirlerinin de artacağını ifade etti.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun bölgeye yapılan yatırımları artıracağını dile getiren Erdoğan, projenin Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan otoyol ağı açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.