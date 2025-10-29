Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bayram tebriklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Törende, Başkent’te görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu.