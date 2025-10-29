  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bayram tebriklerini kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Törende, Başkent’te görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu.

Gündem
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son dakika... Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı (Video)
Eenkaz altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van’da 430 bin liralık kaçak eşya operasyonu gerçekleştirildi
Van’da 430 bin liralık kaçak eşya operasyonu gerçekleştirildi
DEM Parti'den süreç toplantısı: Tüm milletvekilleri Genel Merkez'de toplandı
DEM Parti'den süreç toplantısı: Tüm milletvekilleri Genel Merkez'de toplandı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı