  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devlet erkanının bayram tebriklerini kabul etti. Tören, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu’nun marşları eşliğinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Takip Et

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Resim : 1

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Resim : 2

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosunun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Resim : 3

30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret etti30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret ettiGündem
Dumlupınar’dan Cumhuriyet’e uzanan zaferin 104 yıllık hikâyesi: 30 Ağustos’a giden yolda neler yaşandı?Dumlupınar’dan Cumhuriyet’e uzanan zaferin 104 yıllık hikâyesi: 30 Ağustos’a giden yolda neler yaşandı?Gündem