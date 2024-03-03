Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız süresince hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk."

"Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile biz buluşturduk"

"Biz bu ülkeyi 81 vilayetinin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile biz buluşturduk. Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla'nın önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir."

Engellenen projeler

"Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yargı yolu ile engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi bu zihniyettir ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz çevresidir.

Bu yıl Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz."

''İki tarama ve dip temizleme gemisi bölgeye ulaştı''

"Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor. Muğla'nın körfezlerinin halini görüyorsunuz, nasıl koktuğunu görüyorsunuz değil mi?"

"Milletimizin huzuruna kimse kast edemez"

Dikkat ederseniz Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen emperyalistlerin ilk harekete geçirdikleri araçlar terör örgütleridir. Cumhuriyet tarihimizin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi artık terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Bunu Gabar'da Tendürek'te Cudi'de yaptık. Bütün bu teröristleri oralarda mağaralara gömdük. Yine yapacağız. Çünkü milletimizin huzuruna kimse kast edemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz.''