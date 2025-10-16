  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört ülkenin büyükelçilerini bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Törenleri kapsamında ilk olarak Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon'u kabul edecek.

Erdoğan, daha sonra sırasıyla Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'in güven mektuplarını teslim alacak.

Büyükelçiler, güven mektuplarını sunacak

Büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunmasının ardından, büyükelçilik mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirilmesi bekleniyor.

Büyükelçiler, güven mektuplarını sunmalarıyla Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.

