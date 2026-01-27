Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı. Tinubu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

İki lider, görüşmenin ardından, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizle gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya dost ülke olmasının ötesinde 230 milyonluk nüfusuyla sahra altı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdandır. Nijerya İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren çok konuda stratejik önemde bir ülkedir."

5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

“Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. Hatırlayacaksınız 2021'in Ekim ayında Nijerya ziyaretimizle çerçevesini çizdiğimiz işbirliğimizi ileri taşıyacak kararlar aldık. Bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin refakat etmesi siyasi kararlılığın en açık emaresidir. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, adımları attık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Ekonomik ve ticaret ortak komitesinin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz.”

“Nijerya Afrika'nın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda”

“Kalkınma işbirliği kapsamında TİKA'mızın Abuja'da ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Nijerya Afrika'nın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda. Sayın Tinubu'nun iktidara geldiğinden bu yana ülke ekonomisini yapılandırırken enerji sektörü önemli yer tutuyor. Biz de bu alanda yatırım ve ticareti boyutlarıyla değerlendirme yapıyor Türkiye petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijerya ile işbirliğine önem veriyoruz.”

“Terör örgütleri tüm kıtanın huzurunu tehdit ediyor”

“Afrika'da terör örgütleri tüm kıtanın huzurunu tehdit ediyor. Terörle mücadelede dost Nijerya halkının yanındayız. Bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın ve işbirliği alanları değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadele önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Son olarak eğitim alanında işbirliği konusu önemli bir gündem maddesi olarak görüşmelerde yerini aldı. Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Maarif Vakfımızın Nijerya'nın genç nüfusu için ilave imkan sunabileceğimize inanıyorum. İmzaladığımız eğitim işbirliği anlaşmasıyla işbirliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz.”

Nijerya Cumhurbaşkanı da basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

“Değerli kardeşim, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nijerya adına evvela şükranlarımı sunuyorum. Zât-ı âlinize, Türk halkına, hükümetinize, bizi sıcak karşıladığınız için, bana ve heyetime göstermiş olduğunuz sıcak misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ediyorum. İşbirliği yapmaya hazır olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Yardımcı olmaya hazır olduğunuz için de. Ortak refahı, demokrasiyi, özgürlüğü tesis edebilmek için. Her iki ülke için önemli olan hususların hepsini ele aldık.”

“Kıtanın kalbinde yer alan bir ülkeyiz”

“Ticaret, çifte vergilendirmenin önlenmesi, birtakım vergilerin ortadan kaldırılmasını konuştuk. Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük. Birlikte kapsayıcı ekonomiler kurmaya hazır olduğumuz gördük. Özünde bunları konuştuk. Özellikle halklarımıza faydalı olacak; bilhassa ekonomik faaliyetlerimizin içinde olan faaliyetleri, işbirliği alanları, istikrarı konuştuk. Afrika kıtasının istikrarına, barışına katkılardan bahsettik. Kıtanın kalbinde yer alan bir ülkeyiz. Etrafımızda ise zorluklar, sınamalar, istikrarsızlıklar olan ülkeyiz.”

“Terörle mücadele konusunu ele aldık”

“Terörle mücadele konusunu ele aldık. İstikrarsızlaştırma faaliyetleri, haydutluk faaliyetleri bizim coğrafyamızda korku salan faaliyetler. Bunları aşabilmek için bir arada çalışabileceğimizi ortaya koyduk. Demokrasiye, özgürlüğe, kalkınmaya olan taahhüdümüzü ortaya koyduk. Kalkınmaya ihtiyacı olan halkın ihtiyaçlarını ortaya koyduk. Somali ile ilgili yorumlarınızı not aldık. Bu konuda bana güvenebilirsiniz, demokrasi, özgürlükler ve refah konusundaki faaliyetler konusunda bana tam olarak güvenebileceğinizi ifade etmek istiyor, teşekkür ediyorum.”