Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Abdulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Törende renkli anlar yaşandı

Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Lübnan Büyükelçisi Anuti, Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Fofana ve Japonya Büyükelçisi Tamura’yı ayrı ayrı kabul etti.

Törende, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti'nin küçük kızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisi için için hazırladığı resmi hediye ederken, Japonya Büyükelçisinin eşi geleneksel kıyafetleriyle törene katıldı.