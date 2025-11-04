  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Gana, Filistin, Gine, Japonya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Abdulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Törende renkli anlar yaşandı

Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Lübnan Büyükelçisi Anuti, Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Fofana ve Japonya Büyükelçisi Tamura’yı ayrı ayrı kabul etti.

Törende, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti'nin küçük kızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisi için için hazırladığı resmi hediye ederken, Japonya Büyükelçisinin eşi geleneksel kıyafetleriyle törene katıldı.

En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak? SSK BAĞKUR emekli maaşı yüzde kaç artacak?En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak? SSK BAĞKUR emekli maaşı yüzde kaç artacak?Ekonomi

 

Eski TCMB Başkanı anlattı: Merkez'in altın freni nasıl etki yaratacak?Eski TCMB Başkanı anlattı: Merkez'in altın freni nasıl etki yaratacak?Ekonomi

 

 

Gündem
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür: Bize düşen sürecin başarısı için destek olmaktır
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür
YÖK Başkanı duyurdu: Tez ve makalelerde yapay zekâ kullanımıyla ilgili mevzuat geliyor
YÖK Başkanı duyurdu: Tez ve makalelerde yapay zekâ kullanımıyla ilgili mevzuat geliyor
Başsavcılıktan Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" iddiasına yanıt
Başsavcılıktan "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" iddiasına yanıt
DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek
DEM Parti, yarın Demirtaş ve Yüksekdağ'ı ziyaret edecek
Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek
İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek