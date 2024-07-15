Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyon tek yumruğuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tıpkı 8 yıl olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Düşmana korku veren bu dik duruşunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün milletimin zaferinin, aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı yazdığı destanın 8. yıldönümünü idrak ediyoruz. Darbeye direnen 252 şehidimiz müjdeye mazhar oldu. 2 bin 740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Vekillerimiz bombalara rağmen görevlerini yerine getirdi. Rabbim böylesine karanlık bir geceyi bir daha milletimize yaşatmasın diyorum.

Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir.

"FETÖ'yle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir"

Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.

"15 Temmuz, milletimizin küllerinden doğuşunun hikayesidir"

1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl' 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun da hikayesidir.

15 Temmuz'da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak ve milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak, şehitlerimize vefa borcumuzun bir gereğidir. Vatandaşa silah doğrultan kim olursa olsun, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine karşısında dimdik dururuz.

Milletin sandıkta tecelli eden iradesine, Allah'ın izniyle gölge düşürmeyiz, leke sürdürmeyiz, kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz.

"Şehitlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez"

Birilerinin '15 Temmuz kıyamına' çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Kimse kusura bakmasın adı, sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa, hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir. Her kim milletin zaferini küçümsüyorsa, 'tiyatro' diyerek bühtan ediyorsa, asıl amacı FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir.

Şehitlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz'un unutturulmasına, istismar aracı haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz."