Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan için Göreve Başlama Töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.

Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçen Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırlıyor.

Öte yandan, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.

“Beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine, birliğe, beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.