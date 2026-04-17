Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti;
Türkiye’ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ebediyete irtihalinin 33’üncü yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/er7pK4UkxH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2026