Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim : 1

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

İkinci kez gümüş madalya aldı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı. Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

