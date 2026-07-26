Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesine çıktı.

Çin'in Makao şehrinde TSİ 14.30'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu. Final mücadelesinde Melissa Vargas 32 sayıyla yıldızlaşırken, Hande Baladın 19, İlkin Aydın ise 16 sayılık katkı verdi.

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları, finalde de üstün oyunuyla altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Tüm yurtta coşkuyla karşılanan zafer sonrası bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Şampiyonluk sonrası yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan tebriklerini iletirken, Başkan Üstündağ, "Kupayı getiriyoruz size" ifadelerini kullandı. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.