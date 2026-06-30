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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti - Resim : 1

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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