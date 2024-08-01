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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.- Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için...

AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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