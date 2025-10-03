  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Açıklama şöyle: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı."

Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa ettiTutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa ettiGündem

 

Trump tarih ve süre verdi: Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!Trump tarih ve süre verdi: Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!Gündem

 

Gündem
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti
Manavgat Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
Trump tarih ve süre verdi: Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!
Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!
Ankara'nın beş ilçesine yarın su verilemeyecek
Ankara'nın beş ilçesine yarın su verilemeyecek
DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan ile görüştü
DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan ile görüştü
Cumhurbaşkanı ile Meclis resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Ali Babacan: Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk
Cumhurbaşkanı ile resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Ali Babacan: Sadece tokalaştık
Güllü'nün ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi: İftiralarla annemin kemiklerini sızlattılar
Güllü'nün ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi: Annemin kemiklerini sızlattılar