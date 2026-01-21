Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alınırken, Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" yaptığını belirtti

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi" yanıtını verdi.