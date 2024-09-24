Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD İsrail'in yanında değil, karşısında olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından Türkevi'ne giderken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BM konuşmasında verdiği mesajlara ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım." şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden önce Biden, 'İkinci bir Gazze istemiyoruz.' dedi. (Necip) Mikati de buraya gelemedi. Lübnan'a da konuşmanızda bir yer verdiniz. Fakat bir yandan da bakıyoruz, ABD arka planda İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı." diye konuştu.

ABD'li bir basın mensubunun, F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Erdoğan'ın, "Şu an bir gelişme yok" yanıtını verdiği öğrenildi.