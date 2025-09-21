  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevapAK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevapGündem

 

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran olduFenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran olduSpor

 

Gündem
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap
Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap
CHP'nin A takımı belli oldu: İşte PM ve YDK üyeleri...
CHP'nin A takımı belli oldu: İşte PM ve YDK üyeleri...
Ticaret Bakanlığı’ndan “151 TL maliyetli ayçiçek yağı” iddiasına sosyal medya uyarısı
Ticaret Bakanlığı’ndan “151 TL maliyetli ayçiçek yağı” iddiasına uyarı!
AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanımıza "Trump'ın adamı" demek milletimize apaçık düşmanlıktır
AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanımıza "Trump'ın adamı" demek milletimize düşmanlık
Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı: Özgür Özel'den ilk yorum geldi
Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı: Özgür Özel'den ilk yorum geldi