Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki saldırı girişimini kınıyorum, kimsenin yaralanmaması sevindirici
Washington, D.C.’de düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, silahlı saldırı girişimiyle kesintiye uğrarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıyı kınayarak ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği, silahlı saldırı girişimi nedeniyle kesintiye uğradı.
Başkentteki Washington Hilton Oteli’nde 25 Nisan akşamı düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı etkinlik sırasında, güvenlik kontrol noktası yakınlarında silah sesleri duyuldu.
Yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlendi. Saldırganın son birkaç yıldır yarı zamanlı öğretmenlik yaptığı ve aynı zamanda oyun geliştiricisi olarak çalıştığı belirtiliyor.
Erdoğan'dan silahlı saldırı girişimine kınama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimini kınadı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, Donald Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
Demokrasilerde mücadelenin fikirle yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şiddetin hiçbir türüne yer olmadığını ifade ederek Trump’a, ailesine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026
ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.
Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır,…