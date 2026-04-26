Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki saldırı girişimini kınıyorum, kimsenin yaralanmaması sevindirici

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği, silahlı saldırı girişimi nedeniyle kesintiye uğradı.

Başkentteki Washington Hilton Oteli’nde 25 Nisan akşamı düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı etkinlik sırasında, güvenlik kontrol noktası yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlendi. Saldırganın son birkaç yıldır yarı zamanlı öğretmenlik yaptığı ve aynı zamanda oyun geliştiricisi olarak çalıştığı belirtiliyor.

Erdoğan'dan silahlı saldırı girişimine kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimini kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, Donald Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Demokrasilerde mücadelenin fikirle yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şiddetin hiçbir türüne yer olmadığını ifade ederek Trump’a, ailesine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.