Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı: Blair House çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington’da Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'da çalışanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House'ın anı defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, daha sonra Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından ABD'den ayrıldı.

Erdoğan'ı, Joint Base Andrews Havalimanı'ndan, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da ABD'den ayrıldı.