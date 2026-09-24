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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. SETA eş güdümünde düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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