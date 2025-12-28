Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Müslümanlara mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Amerikan Cemiyeti Kongresi'ne yazılı mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nazik davetinizden ötürü her birinize şükranlarımı sunuyor; verimli ve bereketli bir Kongre geçirmenizi can-ı gönülden temenni ediyorum.

Sizlerin vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı bölgelerinde yaşayan tüm dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

“ATEŞ ALTINDA İMAN: KAOTİK ZAMANLARDA GÜÇLÜ DURMAK” temasıyla düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi’nin, İslam Âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Birleşik Devletler’in yanı sıra farklı ülkelerden her yıl binlerce katılımcıyı bir araya getiren bu önemli Kongre’de emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kongre kapsamında düzenlenecek oturum ve etkinliklerin, aramızdaki muhabbet iklimine esaslı katkılar yapmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Sizlerin de takip ettiği üzere, kalbimizin beraber attığı coğrafyalar, maalesef savaşların, krizlerin, istikrarsızlığın girdabında sürükleniyor.

Bu süreçte maruz kaldığımız saldırı ve zorlukların üstesinden birbirimize inanarak, KAOTİK ZAMANLARDA GÜÇLÜ DURARAK gelebiliriz.

Amerikan-Müslüman Toplumunun bu yönde attığı adımları ve sergilediği ilkeli tavrı, büyük bir takdir ve memnuniyetle takip ediyorum.

Bu erdemli duruşun, gözlerini gerçeklere kapatan diğer toplumlara da emsal teşkil etmesini, global bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.

Bu düşüncelerle, Müslüman Amerikan Cemiyeti ve Kuzey Amerika İslam Camiasının iş birliğinde düzenlenen bu kıymetli Kongre’nin bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; hepinizi Allah’a emanet ediyorum."