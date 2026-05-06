Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 202 vakıf eserinin toplu açılışı gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldı.

Sözlerine, “Vakıflar Haftası münasebetiyle sizlerle bir olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi, mimariyi zarafetle buluşturmuş zarafeti vakıf hizmetleri taçlandırmıştır. Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış insana, hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz en büyük hasletlerimizden bir tanesidir. Bunu korumak hepimiz için kritik öneme sahiptir.

“Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var”

Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var. Son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz.

Biz yüce Allah'ın “Kim zerre miktar hayır işlemişse onun karşılığını görecektir” müjdesini iman etmiş kimseleriz. Sizler vakıf medeniyetimizin bugünkü temsilcileri olarak çok ulvi bir mesuliyeti ifa ediyorsunuz, milletimizin dünyaya örnek olan nevi şahsına münhasır kıymetlerini yaşatıyorsunuz.

"Tüm vakıflarımızın yanında olacağız"

Bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanları engelleyenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz. İnsan insanın şifasıdır, bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmayan, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye gayret eden tüm vakıflarımızın yanında olacağız.

Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserlerinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Yıl sonunda 377 eserin tamamı ihya edilmiş olacak."