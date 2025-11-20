Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlenecek gençlere verilen destek artıyor

Cumurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

Küresel kapitalizmin yeni cepheler açtığı, kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın dünyada şiddetini artırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz.

Aileye baktığımızda milleti, milleti baktığımızda onu meydana getiren medeniyeti görürüz. Aile okul hükmündedir; aile sabrın, şefkatin, fedakarlığın mektebidir.

Şu anda bir felaketi yaşıyoruz

TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz.

Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Doğurganlık hızındaki düşüş: Alarm zilleri çalıyor

Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz.

Evlenen gençlere verilen destek artacak

Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık.