Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TUSAŞ saldırısında 4 şehit, 14 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise terör saldırısında 4 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Havacılık Bulvarı, Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısında önce patlama, ardından silah sesleri duyuldu.
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu "3 şehidimiz, 5 yaralımız var" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırıyla ilgili son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerllikaya ise saldırıda 3 şehit, 14 de yaralı olduğunu açıkladı.
Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek🇹🇷
Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehit, 14 yaralı
Hain saldırıda şehit sayısı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.