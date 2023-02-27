Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerin ikamet ettiği konteyner kenti ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
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