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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerin ikamet ettiği konteyner kenti ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

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