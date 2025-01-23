Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke büyükelçiliklerinin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerin çok ciddi ivme kazandığını belirterek, "Bugün 500 milyon dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir. Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız." dedi.

"Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor"

Gerçekleştirdikleri görüşmelerde çok sayıda iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları ele aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ünün Türk firmaları tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer almasının ümit vadettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelede Ruanda'nın ilk adım atan ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.

"257 Ruanda öğrencisi Türkiye'de üniversite eğitimi aldı"

Ruanda'ya verdikleri eğitim desteğinin her yıl güçlenerek devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 257 Ruanda öğrencisinin Türkiye'de yükseköğretim görmelerinin sağlandığını söyledi. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunulacağını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız. Görüşmelerimizin ve imzalanan belgelerinin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.