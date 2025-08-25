Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Artık son düzlükteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı’nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Malazgirt Zaferi tarihimizin şanlı sayfalarındandır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Artık son düzlükteyiz." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun giriş kapısı olarak bilinen Ahlat’tan vatandaşlara selamlarını iletti. Erdoğan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Okçular Vakfı’nın tüm mensuplarına teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat’taki tarihi eserlerle ilgili olarak, “Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve tüm eserler sadece bir kültür varlığı değil, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin temsilcileridir. Ahlat’ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat ilim ve ahlakla süslenmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Zafer Haftası, bizlere yalnızca geçmişin şanlı hatıralarını değil, aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır. Bugün bizler, aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmek zorundayız. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha adil ve daha kudretli bir Türkiye’dir.” dedi.

Erdoğan, Zafer Haftası’nın moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak, “Zafer Haftası vesilesiyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

"Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır"

Erdoğan, Ahlat’ta yaptığı konuşmada, “Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır. Kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı’na kararlı adımlarla yürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyecek, birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza püskürteceğiz. İçinde bulunduğumuz asır inşallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır. Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Erdoğan, ayrıca, “İçeriden ve dışarıdan nice saldırılarla karşılaştık ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Biraz da sabır ve gayretle son düzlüğü de geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Son düzlüğe varmış bulunuyoruz"

Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Artık son düzlükteyiz. İnşallah menzili maksudumuza suhuletle mahsul olacağız.” dedi.

Erdoğan, ayrıca, Sayın Devlet Bahçeli’nin direktifleriyle enstitünün kurulmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.