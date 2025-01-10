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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." dedi. 

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