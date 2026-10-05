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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AileFest etkinlik alanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde yapılan AileFest'i ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AileFest etkinlik alanını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin destekleriyle düzenlenen programa katıldı.

Festival alanını gezen, katılımcılarla ve çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara harçlık verdi.

Etkinlikle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin kaleme aldığı Kur'an-ı Kerim tefsiri hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AileFest etkinlik alanını ziyaret etti - Resim : 1

Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

26 Eylül'de başlayan ve çeşitli etkinliklere sahne olan AileFest yarın sona erecek.

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