Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı reform programımızı hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem partinin güncel üye sayısını hem de ana muhalefetle arasındaki farkı kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirirken, özellikle Ankara’da yaşanan su sorununa dikkat çekti. Başkentin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bir yönetim anlayışına milletin teslim edilemeyeceğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Her birinize desteğiniz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Hepimiz bu hareketin serden geçtileriyiz. Biz bu millete sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor. 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Mazisi ortak, hedefi ortak bir ailenin fertleriyiz."

"AK Parti ailesi daha da büyüyor"

"Geçtiğimiz hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre AK Parti, 11 milyon 543 bin üyeyle 2025 yılında da Türkiye’nin en büyük siyasi partisi olma unvanını korudu. Ana muhalefet partisinin önünde bu yıl da açık ara fark bulunuyor; aradaki üye farkı 9,6 milyonun üzerinde.

Bugün aramıza katılan yeni isimlerle birlikte AK Parti ailesi daha da büyüyor. Birazdan rozetlerini takacağımız milletvekillerine “hoş geldiniz” diyorum. Bizim kapımız, ülkesine ve milletine hizmet etme niyeti taşıyan herkese sonuna kadar açıktır. Yolumuza, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kararlılıkla devam edeceğiz."

"Biz polemikle değil, icraatla yol almayı sürdüreceğiz"

"Ana muhalefetin başındaki isim ve yönetimindeki belediyelerdeki ilgisizlik bizim gündemimizde değil. Biz polemikle değil, icraatla yol almayı sürdüreceğiz.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin damga vurduğu yoğun bir yılı geride bırakırken, 2025’te de milletimizin bize emanet ettiği sorumluluğa en güçlü şekilde sahip çıktık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

"2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıktık"

Ana muhalefetin başındaki isim ve yönetimindeki belediyelerdeki atalet bizim gündemimizde değil. Biz tartışmalarla vakit kaybetmeden işimize odaklanmaya devam edeceğiz.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin damga vurduğu, krizlerin ve çatışmaların eksik olmadığı yoğun bir yılı daha geride bıraktık. 2025 boyunca milletimizin bize emanet ettiği sorumluluğa en güçlü şekilde sahip çıktık.

2026 yılı bütçesi

Yine bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibarıyla da yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 19 trilyon liraya 2026 bütçesini; daha önceki 23 bütçemiz gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen, insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladık. Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

"Her adımımızda milletimizin geleceğini merkeze aldık"

Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de yaşanan insanlık dramı, ABD ve Avrupa ile yürütülen ilişkilerden Türk dünyasıyla kurulan bağlara kadar hem içerde hem dışarda son derece başarılı bir duruş sergiledik. Her adımımızda milletimizin geleceğini merkeze aldık. Karşılaşılan tüm zorluklara rağmen milletimizin başını öne eğdirmedik.

2025 yılında en önemli önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması oldu. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmadık. Teslim edilen konutların tüm hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni yılda da aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"2026 yılı bir reform yılı olacak"

"Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim; 2026 senesi ülkemiz için, unutmayın, bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız."

"Yeni bir küresel paylaşım mücadelesi kapıda"

"Enerji kaynakları üzerinden yeni bir küresel paylaşım mücadelesinin kapıda olduğu açıkça görülüyor. Batı, yıllardır dayandığı argümanları birer birer yitirirken, masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Türkiye’yi bu fırtınalı dönemde güvenli limana taşıyacak irade ve kadro Cumhur İttifakı’dır.

Emperyalist hesapları boşa çıkaracak siyasi kararlılık ve devlet aklı, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın tecrübeli kadrolarında mevcuttur. Milletimizin geleceğini, şahsi çıkarlarına feda eden anlayışa bir daha fırsat vermemek için çalışıyoruz."

"En net cevabı sandıkta vereceğiz"

"Belediye bütçelerini yönetemez hale getirip, milletin parasını heba eden; buna rağmen tropikal adalarda sefa sürenlerin yeniden bu ülkenin kaderine musallat olmasına izin vermeyeceğiz. Sosyal medya paylaşımları ve fotoğraflar üzerinden bize mesaj verdiğini zanneden şuursuzlara en net cevabı sandıkta vereceğiz.

Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün Başkent Ankara’ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız.

Bunu yabancılara ülkelerini şikâyet etmeyi maharet zanneden, kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye’nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı ve güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı’nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. Bu mücadeleyi, milletimizin iradesini ve Türkiye’nin bağımsız geleceğini korumak için veriyoruz."

"Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk"

Adalette Yargı Reformu Stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hâkim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hâkim ve savcı adayı kura çekilerek görevlerine başladı. 2 bin 589’u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655’i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766’dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12’ye çıkardık. Eğitimde ise 2025 yılı içinde 9 bin 324 derslik inşa ettik. Türkiye’nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’ni ülkemize kazandırdık.

Engelli kardeşlerimiz de dâhil olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Millî Eğitim Akademisi’ni hayata geçirdik. Bir başka çarpıcı rakam olarak toplam 228 milyon kitabı ücretsiz şekilde öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrencimize burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı. Sağlıkta ise 2025 yılının ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı; 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9 bin 718’i uzman hekim olmak üzere toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk, aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6 bin 308’e çıkardık, 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3 bin 574’e yükselttik. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

"100 Yılın Konut Projesi’ni başlattık"

Çevre ve şehircilikte 6 Şubat Depremleri'nin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Çevre ve şehircilikte 6 Şubat Depremleri'nin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. 'Ev sahibi Türkiye' sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız 100 Yılın Konut Projesi’ni başlattık. Türkiye’nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36’ya çıkardık.

"Millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314’e yükselttik"

Depozito Yönetim Sistemi’ni yedi bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314’e yükselttik; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni hizmete sunduk. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul’un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik.

"Yerli ve millî 5G’nin ihalesini yaptık"

Aydın-Denizli Otoyolu’nu hizmete açtık; Antalya Havalimanı Genişletme Projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk millî banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk ona yükselttik. Yerli ve millî 5G’nin ihalesini yaptık.

"Toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Tarım ve hayvancılıkta, tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında; 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yer altı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık. Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

"Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik"

Enerjide, Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi; Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk.

"Cumhuriyet tarihimizin yıllık mal ihracat rekorunu kırdık"

Ticarette, 2025 yılında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin yıllık mal ihracat rekorunu kırdık. Mal ve hizmet ihracatçılarımıza 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik. 2026 yılında ise ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik. Esnaf ve sanatkarlarımıza 176 milyar lirayı bulan indirimli finansman desteği verdik. Ayrıca işletme kredisi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limitini ise 2,5 milyon liraya çıkardık.

"Organize suç örgütleri çökertildi"

İçişleri'nde, her türlü suç örgütü ve çeteyle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Emniyet birimlerimiz fedakarca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bülten ile aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı.

"Aile yılında 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik"

Aile ve Sosyal Politikalarda, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettik. Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 lira veriyoruz. Aile yılında 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Çevrim içi programlarda çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık. Şu rakam da önemli: Evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık. Evde bakım yardımıyla 517 bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. 1317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51 bin 947'ye yükselttik.

Savunma sanayii

"Savunma sanayiinde, Stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildi. Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana muharebe tankımız Altay’ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapıldı. ROKETSAN’ın geliştirdiği Tayfun balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. Çelik Kubbe projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Milli Muharip Uçağımız KAAN için Endonezya ile ihracat ve stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

İlk yerli milli haberleşme uydumuz Türksat 6A test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. Milli denizaltımız MİLDEN’in ilk test bloğunun inşasına başladık. MİLGEM 8. gemimiz TCG İçel ile TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızır Reis hizmete girdi. Yeni tip çıkarma gemimiz Ç-159 teslim edildi. ULAK silahlı insansız deniz aracımız envantere alındı. Delta V'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı."

"Sanayi ve teknolojide, son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında, 152 bin ilave istihdam sağladık"

"İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği GÖKHAN füzemizle hedef uçağı başarıyla vurdu. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu.

Sanayi ve teknolojide, son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında, 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7 bin 249 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Yeni teknoloji girişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk. Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik.

Bölge Kalkınma İdarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEB eliyle 54 bin KOBİ'mize 35 milyar lira kaynak sağladık. TÜBİTAK tarafından 190 üniversite ve 3.100 firmanın 10.774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verdik. Bugüne kadar 87 binden fazla Togg yollarımızla buluştu. Togg'un sedan modeli T10F'in üretimi başladı."

Üç milletvekili AK Partili oldu

AK Parti, 3 milletvekilinin daha katılımıyla Meclis'teki milletvekili sayısını 275'e yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından AK Parti'ye katılan 3 yeni isme, parti rozetlerini taktı.

Hangi vekiller AK Parti'ye katıldı

Geçen yılın temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti'ye katıldılar.