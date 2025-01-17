Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akaryakıttan 1.4 milyar lira tasarruf sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konya Çevre Yolu 2. Kesimi"nin açılışı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konya Çevre Yolu 2. Kesimiyle seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz" dedi. Erdoğan, yeni yol ile akaryakıttan 1.4 milyar lira tasarruf sağlanacağını dikkat çekti.

"Konya'ya 146.7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Eser ve hizmet siyasetiyle aziz şehre layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146.7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

"Yollarımızı daha güvenli yapıya kavuşturduk"

Ülkemizin en yüksek ayaklı ve uzun dengeli Eğisti Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine ulaşımını temin ettik.

Bitümlü sıcak karışım yol ağı 97 km'den 1296 km'ye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli yapıya kavuşturduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan Demirkapı tünelini hizmete açtık.

"Karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Konya'nın şehir içi ve dışındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı 54 km olmak üzere 122 km uzunluğundaki çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor.

Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacağız. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Konya Çevre Yolu ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun.

"Akaryakıttan 1.4 milyar lira tasarruf edeceğiz"

Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 altgeçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir. 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 km'lik bölümde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 km kat edilen ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4.6 milyar lira, akaryakıttan 1.4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz."