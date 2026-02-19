Cumhurbaşkanı Erdoğan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti. Erdoğan'ın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adalet Bakanlığı'na atamasının ardından ilk resmi görüşme gerçekleşmiş oldu.

Erdoğan'ın geçen hafta atadığı iki bakanın da ziyaretleri de ayrı ayrı, basına kapalı olarak gerçekleşti.