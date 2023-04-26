Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu NGS törenine video kanferansla katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik yapacak törene video konferans yöntemiyle katılacak.

Dün canlı yayın sırasında küçük ufak bir rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün doktorların tavsiyesi üzerine programını iptal edip dinlenmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programına bir gün ara verip bu gün istirahat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek açılışa katılması planlanmıştı ancak Erdoğan açılışa video kanferans yöntemi ile katılabilecek.



A Haber'den Rüya Akkuş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da dinlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorları, Erdoğan'ın bir gün daha istirahat etmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer santral törenine online katılacak. Erdoğan bir günlük aradan sonra Adana'da çalışmalarına devam edecek.













