Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu NGS törenine video konferansla katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik yapılacak törene video konferans yöntemiyle katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene video kanferans yöntemi ile katılacağını açıkladı. Kandemir, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.



Dün canlı yayın sırasında ufak bir rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün doktorların tavsiyesi üzerine programını iptal edip dinlenmişti.

















