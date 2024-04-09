Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.