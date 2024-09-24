  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti
Takip Et

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya’nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu, iş birliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye’nin hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya’dan da destek beklendiğini belirtti.

İspanya'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'ı terk edinİspanya'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'ı terk edinDünya

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüGündem

 

 

Gündem
Bakan Yerlikaya, Yunan bakanla ile görüştü: Kabul edilemez
Bakan Yerlikaya, Yunan bakanla ile görüştü: Kabul edilemez
THY ve Pegasus'un Beyrut seferleri iptal edildi
THY ve Pegasus'un Beyrut seferleri iptal edildi
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin 13 kamu görevlisine dava
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin 13 kamu görevlisine dava
Bakan Fidan BM kürsüsünde konuştu: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor
Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü