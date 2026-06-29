  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve "Transatlantik Bağın" muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump: İran ile görüşme yarın Doha'da olacakABD Başkanı Trump: İran ile görüşme yarın Doha'da olacakDünya
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka oranlarEmekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka oranlarEkonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü ordu ve tecrübe ile NATO ittifakına katkı sunuyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü ordu ve tecrübe ile NATO ittifakına katkı sunuyoruzGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi

 