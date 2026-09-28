Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.