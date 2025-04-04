Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i vefatının 28. yılında rahmet ve minnetle yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 28. yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun. pic.twitter.com/2JsxjC4V9R— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2025