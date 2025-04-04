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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i vefatının 28. yılında rahmet ve minnetle yad etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 28. yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

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