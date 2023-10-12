Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın ne işi var Filistin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. Amerika'nın ne işi var Filistin'de. Şu anda Gazze'de su ekmek gıda yok. Bunlar insan haklarına ters" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı 2023 Teşkilat Buluşması'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Amerika gibi bir ülkeye, barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?

Gazze'de su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters. Nerede Batı? Bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok.

Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz.

Örgütlerden farklı olarak devletler, savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çatışmaların bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Bölgede söz, etki sahibi aktörleri körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmeye çağırıyoruz.

360 kilometrekarelik alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne de savaş hukukunda yeri vardır."