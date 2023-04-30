Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara asla diz çökmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Burası sıradan bir yer değil. Ankara’nın tüm ilçelerine, tüm mahallelerine sevgilerimi iletiyorum. Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm şehir İstanbul ise ülkeme ve milletime gururla hizmet ettiğim yer de Ankara’dır.

Ankara’yı ancak, bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, sevebilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak, bozkırın ortasındaki bu şehri her şeyiyle seviyoruz.

Gelirken bir billboard gördüm ‘Ankara daha iyi hizmete layık’ diyor. İzmir ve İstanbul’da da aynı şeyi söylüyorlar. Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da 4 yıldır ne yaptınız? CHP’yi tanımak istiyorsanız üç kelime yeter: Çöp, çukur ve çamur. İstanbul’u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. İstanbul’u susuzluktan biz kurtardık. Ankara’yı da susuzluktan Melih kardeşimin gayretiyle kurtardık. Bunları hatırlamayanlara hatırlatmak şart.

Ankara’nın havalimanını biz yaptık, o güzelim yolları biz yaptık. Ankara’daki metroları biz yaptık. Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı bay bay Kemal’dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız rahatsızlık sebebiyle, dünyanın ve ülkenin dört bir yanı gibi Ankara’nın her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz. Bir gün akşam olup gittiğimizde, dudaklarda bizim Ankara ile birlikte yazdığımız 21 yıllık hikayemiz kalacak. Gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Yüzyılı hayalimiz kalacak.

Ankara Milli Mücadele’de asla korkmadı, diz çökmedi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne teröre, ne darbeye teslim oldu. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar gezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Ankara’nın her yeri, özgürlüğü için direndi. FETO şimdi bay bay Kemal ile beraber. Önceden almamışlardı sonradan HDP’yi de yanlarına kattılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var.

Ankara, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu bozan da yine Ankara oldu. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz’un rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var, FETO’nun Ankara’yı bombalayan katillerini cezaevlerinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de o evlat katili çıkabilir.

Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil’den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Şimdi ben de diyorum ki ‘Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."