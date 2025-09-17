Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış siyaset mesajı: Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’nın yeni yerleşkesinin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Erdoğan, “Milletimizin kalbine şanla, şerefle ve hüzünle yazılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Devletimizi temsil eden diplomatlarımıza da sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum” dedi.

Yeni yerleşkenin uzun yıllardır ihtiyaç duyulan bir proje olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Bakanlığımızın Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki mevcut binası 37 yıldır hizmet veriyor ancak artık artan ihtiyaçlara cevap veremiyordu. En sonunda içimize sinen bir projeyle bu ihtiyacı gideriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yeni hizmet binasının detaylarını da paylaştı:

548 bin metrekarelik arsa üzerinde kurulacak

Günlük 6 bin kişiye hizmet kapasitesi

1.600 araçlık otopark, 750 kişilik konferans salonu

2.500 kişilik yemekhane

1 adet 80 kişilik, 2 adet 40 kişilik basın toplantısı salonu

Cumhurbaşkanı, projenin Ankara’ya yeni bir siluet kazandıracağını belirterek, “Başkentimize güçlü bir mimari eser kazandırırken, Türkiye’ye dış ilişkilerde de güçlü bir temsil imkânı sunmayı amaçladık” dedi.

Erdoğan konuşmasını, “Hariciye teşkilatımız tarih boyunca devletimizin yüz akı olmuş, ülkemizin dışarıya açılan kapısı olmuştur. Dışişleri Bakanlığımız müstesna bir mevkie sahip, Türk bürokrasisinin en değerli kurumlarından biridir” dedi

"Krizleri milletimizin menfaatlerinden taviz vermeden yönetiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası siyasette artan belirsizliklere dikkat çekti. Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin her gün yeni bir krizle gündeme geldiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçte aktif ve kararlı bir politika yürüttüğünü vurguladı.

“Uluslararası siyaset giderek belirsiz bir hal alıyor. Bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz” diyen Erdoğan, tüm krizlerin Türkiye’nin çıkarları gözetilerek yönetildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz yönetiminde farklı yöntemler izlediklerini belirterek, “Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor, hakkı haykırıyoruz. Gerektiğinde ise mekik diplomasisiyle sorunların çözümü için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin dış politikada ilkeli, adaletli ve güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

“Türkiye, haklının güçlü olduğu bir dünya için mücadele ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası alandaki duruşuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin adalet merkezli bir dünya düzeni için mücadele verdiğini vurguladı.

“Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve bunun için çaba göstermektedir” diyen Erdoğan, “Dünya beşten büyüktür” ifadesinin de bu mücadelenin küresel ölçekte bir sembol haline geldiğini belirtti.

Doğal afetlerden uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlere kadar pek çok konuda Türkiye’nin tutumunun net olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Deprem ve sel gibi afetlerden egemenliği yok sayan girişimlere kadar, fikrimizi her zaman açıkça ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin dış politikası barış odaklıdır”

Erdoğan, Türkiye’nin dış politikadaki duruşuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye’nin net, kararlı ve ilkeli bir dış siyaset izlediğini belirtti.

“Türkiye’nin dış politikası nettir; istikrarı korumak, huzuru büyütmek, barışı sağlamak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin hem içeride hem de bölgede kendi oyun planını oluşturma ve uygulama kudretine sahip olduğunun altını çizdi.

Her adımın titizlikle planlandığını vurgulayan Erdoğan, “Her bir hamlemizi en ince detayına kadar hesaplıyor, soğukkanlılıkla hayata geçiriyoruz. Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz, mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine de prim vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış merkezli bir dış politika yürüttüğünü belirterek, “Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin karşısında tarih boyunca olduğu gibi bugün de dimdik ayakta duracağız” dedi.

“Büyük devlet refleksiyle hareket ettik, ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma ve dış politika alanındaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, müttefik ülkelere ve dost milletlere her zaman destek olduklarını vurgulayarak, “Savunma sanayi kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olduk. Hak ve çıkarlarını koruma çabalarına destek verdik. Büyük devlet refleksi neyi gerektiriyorsa ona göre davrandık” dedi.

İlkeli siyasetten taviz vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, “Aynı kararlı tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim boş lafla, ucuz polemikle işimiz olmaz” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor