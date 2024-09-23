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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini belirtti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını kaydetti.

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