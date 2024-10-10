  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılandı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılandı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı kapsamında Arnavutluk’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Heyetler arasında görüşmeler yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Arnavutluk temaslarında eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik edecek.

“Kolona demir koy” diyen denetçileri dövüldüğü Türkiye nasıl depreme hazırlanacak?“Kolona demir koy” diyen denetçileri dövüldüğü Türkiye nasıl depreme hazırlanacak?Gündem

 

Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa'da değişiklik açıklamasıNuman Kurtulmuş'tan yeni Anayasa'da değişiklik açıklamasıGündem

 

Gündem
Erdoğan, Manisa’da öldürülen Pelin Karaca’nın ailesiyle görüştü
Erdoğan, Manisa’da öldürülen Pelin Karaca’nın ailesiyle görüştü
Gazeteci Can Ataklı'ya hapis cezası!
Gazeteci Can Ataklı'ya hapis cezası!
Son dakika... Köfteci Yusuf'dan domuz eti skandalı sonrası ilk açıklama
Son dakika... Köfteci Yusuf'dan domuz eti skandalı sonrası ilk açıklama
Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örnekler yeniden kabrine konuldu
Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örnekler yeniden kabrine konuldu
“Kolona demir koy” diyen denetçileri dövüldüğü Türkiye nasıl depreme hazırlanacak?
“Kolona demir koy” diyen denetçileri dövüldüğü Türkiye nasıl depreme hazırlanacak?
Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa'da değişiklik açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa'da değişiklik açıklaması