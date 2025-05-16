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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: Tüm dünyaya barışı seslendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a gitti. Erdoğan, 47 ülke liderinin katılacağı zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak. Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arnavutluk'ta tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: Tüm dünyaya barışı seslendireceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan Avrupalı liderlerle buluşmak için Arnavutluk'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.

Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran'a geldi.

"Arnavutluk'ta tüm dünyaya barışı seslendireceğiz"

Erdoğan, zirvenin yapıldığı alanda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arnavutluk'ta tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde bulunacak

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı Tiran'da düzenlenecek.

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak.

Erdoğan’ın temaslarında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan, İsrail’in katliamlarını ve Gazze’deki insani dramı da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

Üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor. 

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