Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin en sevdiği yeşil, Benjamin Franklin’in yeşili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 572. yıldönümü kapsamında Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen Millet Bahçeleri Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, savunma sanayii alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii sektöründe artık kapısı çalınan ülke haline geldik” ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan İBB yolsuzluk soruşturmasına vurgu yaparak "Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Franklin'in olduğu yeşil." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Beykoz Millet Bahçesi’nde düzenlenen törende İstanbullulara hitap ettiği konuşmasına “Aziz İstanbullular, sizleri hürmetle selamlıyorum” sözleriyle başlayan Erdoğan, “Bu muazzam şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize buradan muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlere özel bir selam gönderen Erdoğan, “Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum gençleri sevgiyle selamlıyorum. Fethe sahip çıktığınız için her birinizi tebrik ediyorum” dedi.

Açıklamalarında Karabağ ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, dün Karabağ’daydık. İlham kardeşim ve Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” diyerek Türkiye’nin Azerbaycan’la olan güçlü birlikteliğine dikkat çekti.

“Bu güzel tablo için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 572. yıldönümü kapsamında Beykoz Millet Bahçesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir başka gurur gününü ve tarihin altın sayfalarından birini büyük bir coşku ile selamladıklarını ifade etti.

Erdoğan, bu anlamlı günde İstanbul’un dört bir yanında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu güzel tablo için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu aziz şehrin her sokağında baharın yazı usul usul kucakladığı bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” dedi.

"Millet bahçelerimizi gözbebeğimiz İstanbul’umuza kazandırıyoruz"

Konuşmasında millet bahçelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan dört yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, “Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerimizi gözbebeğimiz İstanbul’umuza kazandırıyoruz. İstanbul için hayırlı, uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ yetkilileri ve projede emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, “İhale ve yapım sürecinde emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Mimar ve mühendislerimizin tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum,” dedi.

"Bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarına dikkat çekti. Erdoğan, “İHA’larımızla, SİHA’larımızla, insansız denizaltı araçlarımız ve daha birçok ileri teknoloji ürünüyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayii sektöründe artık kapısı çalınan ülke haline geldik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’e gönderilen Osmangazi gemisi hakkında bilgi vererek, “Az önce Karadeniz’e Osmangazi gemimizi uğurladık. Bu gemi deniz altında araştırmalarını yaparak doğal gaz çıkaracak” dedi.

Erdoğan, savunma sanayii alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii sektöründe artık kapısı çalınan ülke haline geldik” ifadelerini kullandı.

"34 millet bahçemizi kullanıma açtık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Beykoz Millet Bahçemizle birlikte toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni millet bahçemizi hizmete açıyoruz. İstanbullu vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. Laf ola beri gele yok. İş ola millete hizmet ola. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında 35 milyon metrekare yeşil alana sahip 292 millet bahçemizi tamamladık. Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.

Millet bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Millet bahçelerimiz yemyeşil çimenleriyle, yürüyüş yollarıyla, açık hava tiyatrolarıyla, millet kıraathaneleri ve kültür sanat tesisleriyle şehrimizin çehresini değiştirecek." ifadelerini kullandı

"Sıfır Atık projemiz küresel bir çevre hareketine dönüştü”

Erdoğan, Türkiye’nin çevre konusunda hayata geçirdiği projelerle örnek bir ülke haline geldiğini belirtti.

“Sıfır Atık projemiz küresel bir çevre hareketine dönüştü” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri dönüşümün yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir sistemin devreye alındığını açıkladı. Erdoğan, “Depozito yönetim sistemimizi de hayata geçiriyoruz. Pilot uygulamasını Sakarya’da başlattık. İnşallah 2026 yılının başında 81 ilimizde uygulamaya geçireceğiz. Böylelikle geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremize hem de ekonomimize büyük katkılar sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbullulara ve tüm vatandaşlara bu çalışmalara destek çağrısı yapan Erdoğan, doğanın korunmasına yönelik sorumluluğun herkesin omuzlarında olduğunu vurguladı:

“Sevgili İstanbullular, şunu bugün bir kez daha ifade etmek isterim ki tabiat bize Rabbimizin bir emanetidir. Bu emaneti gözümüz gibi koruyarak, güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz. Bu noktada önce vicdanlarımıza, ardından da gelecek kuşaklara karşı büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Doğadaki her canlıyı bu anlayışla kucaklıyoruz. Yeşili, çevreyi, tabiatı bu yüzden seviyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreyle ilgili yapılan her olumlu çalışmanın bazı çevrelerce eleştirildiğine de dikkat çekerek, bu eleştirilerin samimiyetten uzak olduğunu vurguladı.

"Muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Franklin'in olduğu yeşil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabiat bize Rabbimizin emanetidir. Bu emaneti koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz. Gelecek kuşaklara karşı bu noktada hepimiz büyük sorumluluk taşıyoruz. Doğadaki her canlıyı kucaklıyoruz. Çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Franklin'in olduğu yeşil. Ne olursa olsun biz, 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayali bile ulaşamaz' diyen Fatih'in izinden gitmeyi sürdüreceğiz." dedi